Бенитес объяснил, почему Хамес перешел из «Эвертона» в катарский «Эр-Райан»

Главный тренер «Эвертона» Рафаэль Бенитес объяснил, почему полузащитник Хамес Родригес перешел в катарский «Эль-Райан».

«В нашем положении непросто иметь в составе футболиста, который может играть только в половине матчей чемпионата. Нам нужно увеличивать ресурсы, такова ситуация. Непросто найти хорошие предложения только потому, что тебе этого хочется, приходится иметь дело с тем, что есть. Мы не могли найти подходящие варианты с продажей Хамеса, и вот возник вариант с Катаром, который ему подошел. Хамес доволен, а нам нужно усиляться, потому что нам надо заботиться о долгосрочных перспективах команды», — приводит Liverpool Echo слова Бенитеса.

22 сентября «Эль-Райан» сообщил о покупке 30-летнего Родригеса у «Эвертона». Колумбиец подписал контракт с клубом из Катара до конца июня 2024 года.