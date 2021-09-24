Бенитес объяснил, почему Хамес перешел из «Эвертона» в катарский «Эр-Райан»
Главный тренер «Эвертона» Рафаэль Бенитес объяснил, почему полузащитник Хамес Родригес перешел в катарский «Эль-Райан».
«В нашем положении непросто иметь в составе футболиста, который может играть только в половине матчей чемпионата. Нам нужно увеличивать ресурсы, такова ситуация. Непросто найти хорошие предложения только потому, что тебе этого хочется, приходится иметь дело с тем, что есть. Мы не могли найти подходящие варианты с продажей Хамеса, и вот возник вариант с Катаром, который ему подошел. Хамес доволен, а нам нужно усиляться, потому что нам надо заботиться о долгосрочных перспективах команды», — приводит Liverpool Echo слова Бенитеса.
22 сентября «Эль-Райан» сообщил о покупке 30-летнего Родригеса у «Эвертона». Колумбиец подписал контракт с клубом из Катара до конца июня 2024 года.
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Дополнительная информация:
https://www.liverpoolecho.co.uk/sport/football/football-news/james-rodriguez-everton-reason-benitez-21667928
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