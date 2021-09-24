Вратарь «Челси» Менди сыграет с «Манчестер Сити», Маунт пропустит матч
Главный тренер «Челси» Томас Тухель сообщил, что вратарь «синих» Эдуар Менди сможет сыграть против «Манчестер Сити» в матче 6-го тура АПЛ, а полузащитник Мэйсон Маунт пропустит встречу.
«Пулишич все еще не может играть. Мэйсон Маунт тоже пропустит встречу с «Манчестер Сити», он получил микротравму во время встречи с «Астон Виллой». Он показывает хороший прогресс в восстановлении, но этого мало, чтобы выйти на поле завтра. Что с Менди? Эдуар восстановился и выйдет в стартовом составе», — приводит Football London слова Тухеля.
Матч «Челси» — «Манчестер Сити» состоится завтра, 25 сентября. Начало встречи — в 14.30 (мск).
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Дополнительная информация:
https://www.football.london/chelsea-fc/news/tuchel-mount-pulisic-guardiola-chelsea-21665462
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