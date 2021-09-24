Футбол
Англия
Новости
Премьер-лига Чемпионшип Кубок Англии Кубок лиги Суперкубок
Новости   //    Футбол   //    Англия

Вратарь «Челси» Менди сыграет с «Манчестер Сити», Маунт пропустит матч

17:28
Теги:

Главный тренер «Челси» Томас Тухель сообщил, что вратарь «синих» Эдуар Менди сможет сыграть против «Манчестер Сити» в матче 6-го тура АПЛ, а полузащитник Мэйсон Маунт пропустит встречу.

«Пулишич все еще не может играть. Мэйсон Маунт тоже пропустит встречу с «Манчестер Сити», он получил микротравму во время встречи с «Астон Виллой». Он показывает хороший прогресс в восстановлении, но этого мало, чтобы выйти на поле завтра. Что с Менди? Эдуар восстановился и выйдет в стартовом составе», — приводит Football London слова Тухеля.

Матч «Челси» — «Манчестер Сити» состоится завтра, 25 сентября. Начало встречи — в 14.30 (мск).

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

  • БЕТСИТИ
  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
  • Vseprosport.ru
  • Legalbet.ru
  • Footboom
  • Stavka.tv
  • Bet ring
  • Bet n bet
  • Bet24 online
  • Bet on mobile
  • Odds.ru
  • Online-prognoz.ru
  • Betting.team/ru
  • Букмекеры.рф
  • betonsuccess.ru
  • bk news
  • TopPari
  • Live Sport
  • PointBet
  • Alvin Almazov
  • vprognoze.ru
  • Sport Prediction
  • Sport and bets
  • keepscore.ru
⚽ Футбол. Англия. АПЛ
Челси
Манчестер Сити

Обе забьют - да

31%

1.90

Ф1 (0)

23%

1.90

X2

15%

1.50
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Спартак
Уфа

П1

33%

1.55

ТБ 2.5

20%

1.83

Ф1 (-1)

18%

1.98
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Динамо
Рубин

П1

26%

1.90

Обе забьют - да

18%

1.97

ТМ 2.5

16%

1.78

Дополнительная информация:

https://www.football.london/chelsea-fc/news/tuchel-mount-pulisic-guardiola-chelsea-21665462

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Иван Торопцев все материалы автора

Чемпионат Англии: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Читайте также

Назначение Знарка — решение не только ФХР. Берите выше, гораздо выше
Трусова не нашла триксель и снялась с Кубка России. Туктамышева не справилась с головой
Игрок сборной России продолжит карьеру во втором дивизионе Франции
Знарок в сборной — это победа над бардаком. Но никакой гарантии медалей на Олимпиаде его приход не дает
«Я тебе панамку поправлю». История конфликта Карпина и Дзюбы
vs
0
Офсайд