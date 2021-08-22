Сульшер уверен, что Погба не покинет «МЮ»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Уле-Гуннар Сульшер заявил, что полузащитник Поль Погба не покинет команду в летнее трансферное окно.

«Ожидаю, что Погба будет здесь, когда наступит первое сентября. Неважно, какой контракт — пять лет или один год. Когда ты подписываешься с «Манчестер Юнайтед», то должен принять вызов и работать на стабильном уровне.

Погба наслаждается своей игрой в «МЮ». Много раз говорил, что моя работа — получить максимум от Поля, Бруну и остальных очень хороших игроков, которые у нас есть в команде», — цитирует Сульшера Goal.com.

Контракт Погба с «МЮ» истекает летом 2022 года.