Сульшер уверен, что Погба не покинет «МЮ»
Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Уле-Гуннар Сульшер заявил, что полузащитник Поль Погба не покинет команду в летнее трансферное окно.
«Ожидаю, что Погба будет здесь, когда наступит первое сентября. Неважно, какой контракт — пять лет или один год. Когда ты подписываешься с «Манчестер Юнайтед», то должен принять вызов и работать на стабильном уровне.
Погба наслаждается своей игрой в «МЮ». Много раз говорил, что моя работа — получить максимум от Поля, Бруну и остальных очень хороших игроков, которые у нас есть в команде», — цитирует Сульшера Goal.com.
Контракт Погба с «МЮ» истекает летом 2022 года.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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