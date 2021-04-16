Сульшер сообщил, что Марсьяль может пропустить остаток сезона из-за травмы

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Уле Гуннар Сульшер сообщил, что форвард команды Антони Марсьяль из-за травмы колена, вероятно, выбыл на остаток сезона.

«К сожалению, у него травм колена. Потеря Антони может быть до конца сезона, что очень разочаровывает», — цитирует тренера Sky Sports.

Французский футболист повредил колено в матче сборных Франции и Казахстана (2:0) в квалификации ЧМ-2022. В текущем сезоне Марсьяль провел 22 матча за «Манчестер Юнайтед» в АПЛ и забил 4 мяча.