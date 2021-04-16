Погба поддержал решение Сульшера заменить его в матче с «Гранадой»

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Поль Погба высказался о своей замене в ответном матче 1/4 финала Лиги Европы с «Гранадой» (2:0).

Ранее норвежский специалист рассказал, почему решил заменить в перерыве француза.

«Подкат и желтая карточка. Очевидно, что меня нужно заменить. Мне не повезло с карточкой. На мой взгляд, это не тянуло на желтую карточку, но судья принял такое решение. Мы выиграли, это самое важное», — цитирует Погба Goal.com.

По итогам двух встреч в 1/4 финала Лиги Европы «МЮ» вышел в полуфинал, где встретится с «Ромой».