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Сульшер подвел итоги сезона-2020/21

08:36

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Уле Гуннар Сульшер подвел итоги сезона-2020/21.

«Мы хорошо справились в этом сезоне, успешно пройдя сложное начало, проиграв три из шести первых матчей. В АПЛ мы давили и добрались до вершины. Мы вышли в финал, но такие финалы нужно выигрывать. Мы должны прогрессировать, лучше и упорнее работать. Это важно для движения вперед», — цитирует Сульшера Sky Sports.

26 мая «МЮ» проиграл в финале Лиги Европы «Вильярреалу» (10:11 в серии пенальти). В АПЛ подопечные Сульшера заняли 2-е место по итогам сезона.

Дополнительная информация:

https://www.skysports.com/

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