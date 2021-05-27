Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Уле Гуннар Сульшер подвел итоги сезона-2020/21.

«Мы хорошо справились в этом сезоне, успешно пройдя сложное начало, проиграв три из шести первых матчей. В АПЛ мы давили и добрались до вершины. Мы вышли в финал, но такие финалы нужно выигрывать. Мы должны прогрессировать, лучше и упорнее работать. Это важно для движения вперед», — цитирует Сульшера Sky Sports.

26 мая «МЮ» проиграл в финале Лиги Европы «Вильярреалу» (10:11 в серии пенальти). В АПЛ подопечные Сульшера заняли 2-е место по итогам сезона.