Сульшер: «Криштиану Роналду — лучший. Вот это гол!»
Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Уле Гуннар Сульшер прокомментировал победу над «Тоттенхэм Хотспур» (3:0) в матче 10-го тура чемпионата Англии.
«Старики управляют игрой впереди, — приводит слова Сульшера BBC. - Они очень уважают друг друга и хорошо играют вместе. Их производительность и качество ни с чем несравнимы. Мы забили отличные мячи. Первый гол был для нас главным. Криштиану Роналду — лучший. Вот это гол! Если он не забивает в одном моменте, сразу же сосредоточен на следующем. Первый гол определяющий, он решает как пойдет игра».
После 10 туров чемпионата Англии «Манчестер Юнайтед» набрал 17 очков и расположился на пятом месте в турнирной таблице. «Тоттенхэм» с 15 баллами идет идет на восьмой позиции.
В нынешнем сезоне Роналду забил 7 мячей и отдал 1 результативную передачу в 10 матчах за «МЮ».
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