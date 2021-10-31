Рой Кин: «Магуайр и Шоу были абсолютным позором «Манчестер Юнайтед» в игре с «Ливерпулем»
Бывший полузащитник «Манчестер Юнайтед» Рой Кин высказался об игре защитников «красных дьяволов» Люка Шоу и Харри Магуайра в матче 9-го тура чемпионата Англии с «Ливерпулем» (0:5).
«Футболистам «Манчестер Юнайтед» нужно показать характер, — приводит слова Кина Sky Sports. — «Магуайр и Шоу были абсолютным позором «Манчестер Юнайтед» в игре с «Ливерпулем». Харри нужно разобраться в своей игре. Это не имеет отношения к физической форме, это просто недостаток профессионализма. В атаке у команды есть действительно талантливые футболисты, но полузащита и защита вызывают опасения».
В нынешнем сезоне 28-летний Магуайр провел 11 встреч и забил 1 мяч. У 26-летнего Шоу 2 результативные передачи в 12 играх.
После 10 туров чемпионата Англии «Манчестер Юнайтед» набрал 17 очков и расположился на пятом месте в турнирной таблице.
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