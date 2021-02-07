Сульшер оценил дебютную игру Лингарда за «Вест Хэм»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Уле-Гуннар Сульшер высказался по поводу игры полузащитника команды Джесси Лингарда, который выступает в аренде за «Вест Хэм».

В первой игре за лондонский клуб футболист забил два гола.

«Очень рад за Джесси. Когда мы его отпускали, думали, что должны правильно поступить. Он профессионал, постоянно трудился. Мне сложно было не включать его в заявку.



Он в невероятной форме, готов прекрасно. Надеюсь, он продолжит двигаться в том же направлении. Если Лингард сохранит эту форму, то Гарет (Саутгейт) может вызвать его в сборную Англии», — цитирует Сульшера Goal.com.

28-летний Лингард — воспитанник академии «МЮ». 30 января футболист перешел в «Вест Хэм» на правах аренды до конца текущего сезона. Лондонский клуб занимает 5-е место в турнирной таблице АПЛ.