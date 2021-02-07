«Астон Вилла» планирует выкупить Баркли у «Челси»

«Астон Вилла» планирует выкупить полузащитника Росса Баркли у «Челси», сообщает Sky Sports.

По информации источника, «виллианы» хотят сохранить в команде 27-летнего полузащитника, арендованного у «синих» до конца сезона-2020/21. Сообщается, что сумма выкупа футболиста может составить 40 миллионов фунтов.

В сезоне-2020/21 Баркли провел 15 матчей за «Астон Виллу», на его счету 4 гола и 1 результативная передача. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость игрока в 19,35 миллиона фунтов.