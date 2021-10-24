Сульшер о возможном увольнении из «Манчестер Юнайтед»: «Возможно, мы слишком близки к тому, чтобы сдаться»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Уле Гуннар Сульшер ответил на вопрос о возможной отставке после разгромного поражения от «Ливерпуля» (0:5) в матче 9-го тура АПЛ.

«Я зашел слишком далеко, мы все вместе зашли слишком далеко, и мы очень близки к тому, чтобы сдаться. Поддерживает ли меня клуб? Я пока ничего не слышал. Сейчас я думаю о том, что завтра мне нужно работать. Конечно, все разочарованы, я никогда не чувствовал подобного разочарования. Я принимаю всю ответственность за поражение», — приводит BBC слова Сульшера.

«Манчестер Юнайтед» занимает 9-е место в турнирной таблице чемпионата Англии с 14 очками в 9 матчах.