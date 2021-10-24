Сульшер о возможном увольнении из «Манчестер Юнайтед»: «Возможно, мы слишком близки к тому, чтобы сдаться»
Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Уле Гуннар Сульшер ответил на вопрос о возможной отставке после разгромного поражения от «Ливерпуля» (0:5) в матче 9-го тура АПЛ.
«Я зашел слишком далеко, мы все вместе зашли слишком далеко, и мы очень близки к тому, чтобы сдаться. Поддерживает ли меня клуб? Я пока ничего не слышал. Сейчас я думаю о том, что завтра мне нужно работать. Конечно, все разочарованы, я никогда не чувствовал подобного разочарования. Я принимаю всю ответственность за поражение», — приводит BBC слова Сульшера.
«Манчестер Юнайтед» занимает 9-е место в турнирной таблице чемпионата Англии с 14 очками в 9 матчах.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Дополнительная информация:
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю