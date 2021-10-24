«Манчестер Юнайтед» потерпел самое крупное домашнее поражение за всю историю матчей с «Ливерпулем»
«Манчестер Юнайтед» потерпел самое крупное домашнее поражение от «Ливерпуля» за всю историю матчей с мерсисайдцами, сообщает Opta.
Сегодня, 24 октября «МЮ» уступил «Ливерпулю» со счетом 0:5. В составе гостей хет-трик сделал Мохамед Салах, по одному голу забили Наби Кейта и Диогу Жота.
5 — Manchester United have suffered their heaviest ever defeat at home to Liverpool, whilst it's the first time they have lost to-nil by 5+ goals at home since February 1955 (5-0 v Man City). Erosion. pic.twitter.com/ZeGo6Lm69M— OptaJoe (@OptaJoe) October 24, 2021
При этом «красные дьяволы» проиграли на своем поле, не забив ни одного мяча и пропустив 5 или более впервые с февраля 1955 года, тогда команда уступила «Манчестер Сити» (0:5).
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