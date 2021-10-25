Роналду выступил с заявлением после разгромного поражения «МЮ» от «Ливерпуля»

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду прокомментировал поражение от «Ливерпуля» (0:5) в матче 9-го тура АПЛ.

«Иногда не получается добыть тот результат, за который мы боремся. Иногда результат не тот, который мы хотим. За это в ответе мы и только мы, потому что винить больше некого. Наши болельщики снова были невероятны, постоянно нас поддерживали. Они заслуживают большего, намного большего, и мы должны сделать это для них. Время пришло!» — написал Роналду в Instagram.

На 52-й минуте встречи 36-летний португалец отправил мяч в сетку ворот «Ливерпуля». Главный судья игры Энтони Тэйлор засчитал гол, но после вмешательства ВАР у нападающего зафиксировали офсайд.

После 9 туров АПЛ «МЮ» набрал 14 очков и расположился на 7-м месте в турнирной таблице. «Ливерпуль» с 21 очком идет на 2-й позиции.