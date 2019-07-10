Сульшер не смог уговорить Лукаку остаться в "Манчестер Юнайтед"

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Уле Гуннар Сульшер пытался уговорить форварда Ромелу Лукаку остаться в команде. Нападающий не изменил своего решения продолжить карьеру в чемпионате Италии, сообщает The Sun. Норвежский специалист просил бельгийца провести еще один сезон в составе "красных дьяволов". Манкунианцы намерены выручить от трансфера 75 миллионов фунтов.

В сезоне-2018/19 Лукаку сыграл в 45 матчах, забил 15 голов и отдал 4 голевые передачи. В трансфере 26-летнего бельгийца заинтересован "Интер".

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