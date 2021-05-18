Сульшер: «Конкуренция в АПЛ сейчас намного выше, чем в мое время»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Уле-Гуннар Сульшер высказался об уровне конкуренции в чемпионате Англии.

«Сейчас конкуренция в АПЛ намного выше, чем в мое время. Сейчас от 3 до 5 команд борются за первых два места в таблице. В последние несколько лет эти позиции занимали одни и те же команды. Хорошо, что в этом сезоне нам удалось изменить ситуацию», — цитирует Сульшера Goal.

Сегодня, 18 мая, «МЮ» сыграет с «Фулхэмом» в матче 37-го тура АПЛ. Начало — 20.00 (мск). «МЮ» после 36 туров занимает второе место в турнирной таблице, набрав 70 очков.