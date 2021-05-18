Гвардиола высказался о потенциальном расставании с некоторыми игроками «Ман Сити»

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола порассуждал о том, кто может покинуть команду по окончании сезона.

«Есть футболисты, которые принимают ситуацию в клубе, есть те, кто не делает этого. Когда игрок не может принять того, что иногда не играет, нужны перемены. Посмотрим в конце сезона. Поговорим с футболистами и примем лучшее для всех решение», — цитирует Гвардиолу Daily Mail.

За три тура до конца сезона АПЛ «Манчестер Сити» стал чемпионом Англии. В 36 турах «горожане» набрали 83 балла. 29 мая «Сити» сыграет с «Челси» в финале Лиги чемпионов.