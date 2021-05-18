Футбол
Англия
Новости
Премьер-лига Чемпионшип Кубок Англии Кубок лиги Суперкубок
Новости   //    Футбол   //    Англия

Гвардиола высказался о потенциальном расставании с некоторыми игроками «Ман Сити»

11:04
Хосеп Гвардиола. Фото Reuters
Хосеп Гвардиола. Фото Reuters
Теги:

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола порассуждал о том, кто может покинуть команду по окончании сезона.

«Есть футболисты, которые принимают ситуацию в клубе, есть те, кто не делает этого. Когда игрок не может принять того, что иногда не играет, нужны перемены. Посмотрим в конце сезона. Поговорим с футболистами и примем лучшее для всех решение», — цитирует Гвардиолу Daily Mail.

За три тура до конца сезона АПЛ «Манчестер Сити» стал чемпионом Англии. В 36 турах «горожане» набрали 83 балла. 29 мая «Сити» сыграет с «Челси» в финале Лиги чемпионов.

Дополнительная информация:

https://www.dailymail.co.uk/home/index.html

Чемпионат Англии: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Читайте также

Хасбик vs Абдурозик — самый хайповый бой года. Суммарный вес соперников — 35 кг
Бетербиев: «Может быть, Хабиб никого не порвет из клуба «Ахмат». Реакция Кадырова была адекватной»
Дзюба догнал Ибрагимовича и Сапату. Месси не отнимет «Золотую бутсу» у Левандовски
Карацев обошел Хачанова в обновленном рейтинге ATP

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд