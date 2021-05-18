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Мануэль Нойер прокомментировал победный гол вратаря «Ливерпуля» Алиссона

13:17
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Вратарь «Баварии» Мануэль Нойер высказался о победном голе голкипера «Ливерпуля» Алиссона Бекера в матче 36-го тура АПЛ с «Вест Бромвичем» (2:1).

Футболист в штрафной соперника забил гол ударом головой. После матча Нойер поздравил Бекера в Instagram.

«Я поздравил его, мы обменялись сообщениями. Каждый вратарь мечтает забить победный гол. Невероятно. Что это был за удар головой! Очень рад за него. Он отличный парень, с ним легко общаться, он заслужил этот момент», — цитирует Нойера The Athletic.

Победный гол Алиссона:

Дополнительная информация:

https://theathletic.com/

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