Мануэль Нойер прокомментировал победный гол вратаря «Ливерпуля» Алиссона

Вратарь «Баварии» Мануэль Нойер высказался о победном голе голкипера «Ливерпуля» Алиссона Бекера в матче 36-го тура АПЛ с «Вест Бромвичем» (2:1).

Футболист в штрафной соперника забил гол ударом головой. После матча Нойер поздравил Бекера в Instagram.

«Я поздравил его, мы обменялись сообщениями. Каждый вратарь мечтает забить победный гол. Невероятно. Что это был за удар головой! Очень рад за него. Он отличный парень, с ним легко общаться, он заслужил этот момент», — цитирует Нойера The Athletic.

Победный гол Алиссона: