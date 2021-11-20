Сульшер извинился перед болельщиками после крупного поражения от «Уотфорда»
Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Уле Гуннар Сульшер после разгромного поражения от «Уотфорда» принес извинения болельщикам команды (1:4).
«МЮ» с 69-й минуты матча играл в меньшинстве. С поля был удален защитник Харри Магуайра.
Команда проиграла четвертый раз в последних пяти матча изанимает шестое место турнирной таблице АПЛ (17 очков).
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