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Сульшер: «Джонни Эванс должен был оставаться игроком «МЮ»

10:21
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Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Уле-Гуннар Сульшер рассказал, в каких отношениях клуб остался с бывшим защитником Джонни Эвансом, который выступает за «Лестер».

«Джонни Эванс должен быть игроком «МЮ». Но иногда футбол отправляет в другие места, тренеры меняются. Уверен, у Эванса «МЮ» вызывает эмоции. У него остались чувства к клубу. Мы хотим строить команду на таких игроках, как Эванс», — цитирует Сульшера Metro.

33-летний футболист выступал за «МЮ» с 2007 года. Летом 2015-го Эванс покинул манкунианцев и перешел в «Вест Бромвич»

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