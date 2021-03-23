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Защитник «Челси» Эмерсон восхитился работой Тухеля

17:12
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Защитник «Челси» Эмерсон высказался о первых месяцах работы главного тренера Томаса Тухеля.

«Когда Тухель пришел в «Челси», мы с первого дня отметили организацию команды. Он показывал нам много видео, деталей и информации, которая нам помогала на поле. Сейчас команда очень организована. Тухель проделывает потрясающую работу. Мы должны это использовать», — цитирует Эмерсона Globo Esporte.

Немецкий специалист возглавил «Челси» в январе 2021 года, сменив на посту Фрэнка Лэмпарда. После прихода Тухеля «синие» не потерпели ни одного поражения в 14 матчах.

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