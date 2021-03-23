Салах надеется, что у «Ливерпуля» наладится ситуация в чемпионате Англии

Нападающий «Ливерпуля» Мохамед Салах поделился мнением о ситуации в команде на фоне неудачного выступления команды в АПЛ.

«Я доволен нашими результатами в последних матчах, надеюсь, мы сможем продолжать побеждать. Нам всем сложно из-за сложившейся ситуации и нашего места в таблице Премьер-лиги, но я верю, что все наладится. В Лиге чемпионов мы справляемся хорошо.

Не хочу обсуждать свою игру в этом сезоне, потому что мы команда, так что я бы сказал, что у всех нас сложный сезон. Нам нужно двигаться вперед и стараться выигрывать матчи. Мы будем выкладываться на 100% в следующих играх и, надеюсь, сможем продолжить неплохо выступать в Лиге чемпионов», – цитирует Салаха официальный сайт «Ливерпуля».

В текущем сезоне «Ливерпуль» занимает 7 место в турнирной таблице АПЛ, набрав за 29 игр 46 очков. Первое место занимает «Манчестер Сити», который имеет в активе 71 очко.