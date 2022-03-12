Рангник: «Сейчас не имеет смысла строить предположения о том, что Тухель возглавит «МЮ»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Ральф Рангник поделился мнением о том, что Томас Тухель может уйти из «Челси» и возглавить «МЮ».

«Не имеет смысла даже думать или предполагать, что Тухель присоединится к «Манчестер Юнайтед». Мне нравится его стиль, он топ-менеджер. Сейчас он главный тренер «Челси». Есть вопросы, связанные с владельцем этим клубом, но сейчас не имеет смысла строить предположения о том, что летом он будет кандидатом на работу в «МЮ», — приводит слова Рангника BBC Sport.

Тухель возглавляет «Челси» с января 2021 года. На данный момент лондонцы занимают третье место и опережает идущий пятым «МЮ» на 9 очков.