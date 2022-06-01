Суарес обсудил возможный переход в «Астон Виллу» с Джеррардом

Нападающий Луис Суарес обсудил свой возможный переход в «Астон Виллу» с главным тренером английской команды Стивеном Джеррардом, сообщает The Athletic.

По данным источника, 35-летний уругваец рассматривает вероятность подписания контракта с клубом, но у него есть и другие варианты. В ближайшее время футболист обсудит все возможные расклады со своими близкими, после чего примет решение.

В сезоне-2021/22 Суарес забил 13 голов и отдал 3 результативные передачи в 45 матчах за «Атлетико». Форвард покинул клуб из Мадрида на правах свободного агента.

Суарес выступал вместе с Джеррардом за «Ливерпуль» с января 2011 года по июль 2014 года.