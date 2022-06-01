Перишич о переходе в «Тоттенхэм»: «Не могу дождаться первой игры»

Бывший полузащитник «Интера» Иван Перишич рассказал, какие испытывает чувства после перехода в «Тоттенхэм».

«В первую очередь я собираюсь усердно работать. Мне нравится работать на команду, потому что только так можно выиграть что-то важное. Я могу играть на нескольких позициях в системе, которой пользуется «Тоттенхэм». Я очень опытный, я играл за множество отличных клубов. Как я уже сказал, не могу дождаться первой игры, тренировок и момента, когда начну выкладываться по максимуму», — цитирует Перишича официальный сайт «Тоттенхэма».

В прошлом сезоне 33-летний бывший полузащитник «Интера» провел 49 матчей за клуб, забил 10 мячей и отдал 9 голевых передач.