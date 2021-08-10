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Стоунс продлил контракт с «Манчестер Сити» до 2026 года

12:11
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Защитник «Манчестер Сити» Джон Стоунс продлил контракт, сообщается на официальном сайте клуба.

Новое соглашение с 27-летним англичанином рассчитано до лета 2026 года.

Стоунс перешел «Манчестер Сити» из «Эвертона» в 2016 году. Сумма трансфера составила 55,6 миллиона евро. Нынешний контракт игрока рассчитан до 2022 года.

Защитник провел за «горожан» 168 матчей во всех турнирах, забил 10 голов и сделал две голевые передачи.

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Сергей Разин все материалы автора

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