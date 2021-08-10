«Манчестер Юнайтед» не будет продавать Марсьяля в летнее трансферное окно
12:35
«Манчестер Юнайтед» не будет продавать нападающего Антони Марсьяля этим летом, сообщает BBC Sport.
По данным источника, главный тренер «МЮ» Уле Гуннар Сульшер рассчитывает на 25-летнего форварда в новом сезоне.
Ранее сообщалось, что француз входит в сферу интересов «Интера». Итальянский клуб мог приобрести его за 50 миллионов фунтов стерлингов.
В минувшем сезоне Марсьяль провел 36 матчей, в которых забил семь голов и сделал девять результативных передач.
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