Стивен Джеррард: «Манчестер Сити» могут лишить чемпионства-2014? Мне это интересно по очевидным причинам"

Бывший полузащитник и капитан «Ливерпуля», ныне — главный тренер «Рейнджерс» Стивен Джеррард высказался по поводу того, что «Манчестер Сити» может лишиться чемпионского титула за сезон-2013/14 из-за серьезных нарушений финансового фэйр-плэй в период с 2012 по 2016 годы.

— Очевидно, что «Манчестер Сити» получит серьезное наказание от УЕФА, — приводит Sky Sports слова Джеррарда. — Уверен, что клуб подаст апелляцию, так что давайте подождем и посмотрим, каким будет результат. Интересно будет посмотреть, каким именно будет наказание. Больше не буду ничего комментировать по этой теме, пока не последует наказание от премьер-лиги, но мне очень интересно, что будет решено. По очевидным причинам, если вы понимаете.

В сезоне-2013/14 «Манчестер Сити» стал чемпионом Англии, обойдя «Ливерпуль» на два очка. Стивен Джеррард — воспитанник «Ливерпуля», он выступал за команду до 2015 года, однако полузащитнику так и не удалось выиграть чемпионат Англии за все годы карьеры. В сезоне-2013/14 мерсисайдцы лидировали в турнирной таблице за 3 тура до конца чемпионата, но из-за поражения от «Челси» и ничьей с «Кристал Пэлас» команда Брендана Роджерса опустилась на 2-ю строчку. В случае, если у «Манчестер Сити» заберут золотые медали, чемпионом станет «Ливерпуль».