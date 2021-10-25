Стали известны подробности о травме Лукаку
Форвард «Челси» Лукаку из-за травмы пропустит до 4 недель
18:22
Нападающий «Челси» Ромелу Лукаку из-за травмы пропустит до 4 недель, сообщает The Sun. Футболист получил повреждение в матче 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов с «Мальме» (4:0).
По данным издания, Лукаку пропустит 3-4 недели из-за травмы лодыжки. Ранее главный тренер «Челси» Томас Тухель рассказал, что бельгиец пропустит игру АПЛ с «Норвичем» и кубковую встречу с «Саутгемптоном».
В этом сезоне АПЛ Лукаку провел 7 матчей и забил 3 гола. В августе он перешел из «Челси» в «Интер».
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