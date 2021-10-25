Нападающий «Ливерпуля» Мохамед Салах прокомментировал победу над «Манчестер Юнайтед» (5:0) в матче 9-го тура АПЛ.

«С этой командой победа является единственным вариантом», — написал 29-летний египтянин в Instagram.

Встреча проходила на стадионе «Олд Траффорд». В составе мерсисайдцев хет-триком отметился Салах. Еще по одному мячу забили Наби Кейта и Диогу Жота.

После 9 туров АПЛ «Ливерпуль» набрал 21 очко и расположился на 2-м месте в турнирной таблице. «Манчестер Юнайтед» с 14 очками идет на 7-й позиции.