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«Челси» продлит контракт с 22-летним полузащитником Трево Чалоба

«Челси» продлит контракт с полузащитником Трево Чалоба
18:46
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«Челси» намерен продлить текущий контракт с 22-летним полузащитником Трево Чалоба, сообщает Daily Mail.

По данным источника, главный тренер «синих» Томас Тухель впечатлен игрой футболиста. Стороны уже ведут переговоры с полузащитником о продлении контракта, который может быть рассчитан на долгий срок.

Чалоба — воспитанник «Челси». Нынешний договор 22-летнего игрока рассчитан до лета 2023 года. За лондонский клуб он дебютировал в этом сезоне.

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Виктория Кравченко все материалы автора

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