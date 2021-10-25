«Челси» продлит контракт с 22-летним полузащитником Трево Чалоба

«Челси» намерен продлить текущий контракт с 22-летним полузащитником Трево Чалоба, сообщает Daily Mail.

По данным источника, главный тренер «синих» Томас Тухель впечатлен игрой футболиста. Стороны уже ведут переговоры с полузащитником о продлении контракта, который может быть рассчитан на долгий срок.

Чалоба — воспитанник «Челси». Нынешний договор 22-летнего игрока рассчитан до лета 2023 года. За лондонский клуб он дебютировал в этом сезоне.