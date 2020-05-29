Стали известны даты проведения матчей Кубка Англии

Футбольная ассоциация Англии опубликовала предварительное расписание матчей Кубка страны-2019/20.

Планируется, что матчи 1/4 финала Кубка Англии пройдут 27 и 28 июня, полуфиналы состоятся 11 и 12 июля, а финал намечен на 1 августа.

Пары 1/4 финала Кубка Англии выглядят следующим образом:

«Лестер» — «Челси»

«Ньюкасл» — «Манчестер Сити»

«Шеффилд Юнайтед» — «Арсенал»

«Норвич» — «Манчестер Юнайтед»

Ранее стало известно, что английская премьер-лига возобновит сезон 17 июня.