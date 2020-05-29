Стали известны даты проведения матчей Кубка Англии
12:48
Футбольная ассоциация Англии опубликовала предварительное расписание матчей Кубка страны-2019/20.
Планируется, что матчи 1/4 финала Кубка Англии пройдут 27 и 28 июня, полуфиналы состоятся 11 и 12 июля, а финал намечен на 1 августа.
Пары 1/4 финала Кубка Англии выглядят следующим образом:
«Лестер» — «Челси»
«Ньюкасл» — «Манчестер Сити»
«Шеффилд Юнайтед» — «Арсенал»
«Норвич» — «Манчестер Юнайтед»
Ранее стало известно, что английская премьер-лига возобновит сезон 17 июня.
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