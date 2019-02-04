Среди обломков самолета, которым летел Сала, обнаружено тело человека

Спасатели обнаружили обломки самолета, которым летел футболист Эмилиано Сала, на дне Ла-Манша, сообщает отдел по расследованию авиапроисшествий Великобритании. Среди обломков видно тело одного человека.

Пока неизвестно, чье это тело - Салы или пилота самолета Дэвида Ибботсона. Дальнейшие шаги будут предприняты после консультаций с родственниками спортсмена и пилота, а также с полицией.

Напомним, 21 января аргентинский форвард и пилот вылетели из Нанта в Кардифф на борту легкого самолета Piper Malibu, который пропал с радаров в районе Нормандских островов.

Update: AAIB investigation into the loss of light aircraft N264DB https://t.co/nlUR7G0fyZ pic.twitter.com/88z6YjOBgP – AAIB (@aaibgovuk) 4 февраля 2019 г.

"Это будто страшный сон". Нашли обломки самолета Салы