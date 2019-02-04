15:25 | Футбол — Англия

Среди обломков самолета, которым летел Сала, обнаружено тело человека

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Спасатели обнаружили обломки самолета, которым летел футболист Эмилиано Сала, на дне Ла-Манша, сообщает отдел по расследованию авиапроисшествий Великобритании. Среди обломков видно тело одного человека.

Пока неизвестно, чье это тело - Салы или пилота самолета Дэвида Ибботсона. Дальнейшие шаги будут предприняты после консультаций с родственниками спортсмена и пилота, а также с полицией.

Напомним, 21 января аргентинский форвард и пилот вылетели из Нанта в Кардифф на борту легкого самолета Piper Malibu, который пропал с радаров в районе Нормандских островов. 

 

"Это будто страшный сон". Нашли обломки самолета Салы

Дополнительная информация

https://www.sport-express.ru/football/england/reviews/emiliano-sala-aviakatastrofa-padenie-tragediya-kardiff-nant-nayden-samolet-1508381/

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