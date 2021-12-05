Спортивный директор «Эвертона» покинет свой пост

Спортивный директор «Эвертона» Марсель Брандс покинет свой пост. Об этом должно быть объявлено на следующей неделе, сообщает Sky Sports.

Брандс ранее работал спортивным директором в ПСВ. В английский клуб он пришел в 2018 году.

«Эвертон» не побеждал в АПЛ с 25 сентября, когда команда обыграла «Норвич». «Ириски» занимают 16-е место в турнирной таблице.