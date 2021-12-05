«Эвертон» может пригласить Моуринью на место Бенитеса
22:51
«Эвертон» рассматривает вариант приглашения главного тренера «Ромы» Жозе Моуринью на место Рафаэля Бенитеса, утверждает Daily Mirror.
В 10 последних матчах английской премьер-лиги «ириски» потерпели семь поражений, включая 1:4 от «Ливерпуля» посреди недели, и одержали лишь одну победу.
И хотя хозяин «Эвертона» Фархад Мошири публично поддержал Бенитеса, испанец не задержится надолго в клубе, если результаты не улучшатся.
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