«Эвертон» может пригласить Моуринью на место Бенитеса

«Эвертон» рассматривает вариант приглашения главного тренера «Ромы» Жозе Моуринью на место Рафаэля Бенитеса, утверждает Daily Mirror.

В 10 последних матчах английской премьер-лиги «ириски» потерпели семь поражений, включая 1:4 от «Ливерпуля» посреди недели, и одержали лишь одну победу.

И хотя хозяин «Эвертона» Фархад Мошири публично поддержал Бенитеса, испанец не задержится надолго в клубе, если результаты не улучшатся.