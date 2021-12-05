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«Астон Вилла» одержала волевую победу над «Лестером»

21:26
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«Астон Вилла» одержала волевую победу над «Лестером» в матче 15-го тура чемпионата Англии. Бирмингемцы выиграли со счетом 2:1.

«Вилла» набрала 19 очков и поднялась на 10-е место, обойдя как раз «Лестер», у которого так же 19 очков.

Англия. Премьер-лига. 15-й тур
05 дек, 19:30. Villa Park (Бирмингем)
Астон Вилла
2:1
Лестер
Голы
Барнс, 14 (0:1), Конса, 17 (1:1), Конса, 54 (2:1)
Астон Вилла
Мартинес Кэш Конса Мингс Янг Дуглас Луис (Сансон, 77 ) Макгинн Накамба Рэмси (Туанзебе, 84 ) Буэндия (Чуквуемека, 78 ) Уоткинс
Лестер
Шмейхель Чаглар Сеюнджю Эванс Кастань Томас Барнс Мэддисон Дьюсбери-Холл (Ихеаначо, 86) Ндиди Дака (Перес, 78) Лукман (Варди, 65)
Предупреждения
Накамба 55  -  Мэддисон 90
Судьи
Оливер

Дополнительная информация:

https://www.sport-express.ru/football/L/foreign/england/premier/2021-2022/

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Иван Шитик все материалы автора

Чемпионат Англии: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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