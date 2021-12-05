«Астон Вилла» одержала волевую победу над «Лестером» в матче 15-го тура чемпионата Англии. Бирмингемцы выиграли со счетом 2:1.

«Вилла» набрала 19 очков и поднялась на 10-е место, обойдя как раз «Лестер», у которого так же 19 очков.