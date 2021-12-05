«Астон Вилла» одержала волевую победу над «Лестером»
21:26
«Астон Вилла» одержала волевую победу над «Лестером» в матче 15-го тура чемпионата Англии. Бирмингемцы выиграли со счетом 2:1.
«Вилла» набрала 19 очков и поднялась на 10-е место, обойдя как раз «Лестер», у которого так же 19 очков.
Дополнительная информация:
https://www.sport-express.ru/football/L/foreign/england/premier/2021-2022/
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