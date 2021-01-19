Сотни людей с дальтонизмом пожаловались на то, что они не могли отличить игроков «Манчестер Юнайтед» от футболистов «Ливерпуля» во время матча 19-го тура АПЛ (0:0), сообщает ESPN.

«Ливерпуль» играл в домашней красной форме, манкунианцы же вышли на поле в темно-зеленом комплекте. Обычно в этом сезоне «Манчестер Юнайтед» играет в черно-белой форме, если цвета соперника схожи с их красными футболками, но в этом матче «МЮ» предпочел темно-зеленую форму.

«Такое происходит постоянно. Был матч «Саутгемптон» — «Шеффилд Юнайтед», теперь «Ливерпуль» — «Манчестер Юнайтед». В воскресенье мы получили наибольшее количество жалоб на проблему с цветом формы за все время. Нам поступили сотни жалоб, мы потратили все утро на их обработку.

Это действительно распространенная проблема, большая проблема. От нее страдает 1 из 12 человек", — рассказала Кэтрин Олбани-Уорд, генеральный директор компании Color Blind Awareness, занимающейся просвещением общества в вопросах дальтонизма.

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