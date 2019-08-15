Сол Кэмпбелл ушел из клуба четвертой английской лиги
15 августа 2019, 14:35
Бывший защитник сборной Англии Сол Кэмпбелл покинул пост главного тренера «Маклсфилд Таун», сообщает официальный сайт клуба. 44-летний специалист расторг контракт с клубом по согласию сторон.
«Маклсфилд Таун» стал первым самостоятельным опытом работы для Кэмпбелла. Он возглавлял команду с ноября 2018 года и удержался с ней в английской лиге 2 (четвертый дивизион).
В нынешнем сезоне «Маклсфилд Таун» провел два матча в лиге 2, в одном одержал победу, а также выиграл в первом раунде Кубка лиги у «Блэкпула» (2:2, пенальти 4:2).
Ранее Кэмпбелл входил в тренерский штаб сборной Тринидада и Тобаго.