СМИ: Сульшер прилетел на матч "Лион" - "ПСЖ"

Исполняющий обязанности главного тренера "Манчестер Юнайтед" Уле Гуннар Сульшер прилетел во Францию, чтобы посмотреть матч Лиги 1 между "Лионом" и "ПСЖ", сообщает Manchester Evening News.

Норвежский специалист отправился на эту встречу сразу после игры 25-го тура чемпионата Англии против "Лестера" (1:0). Сульшер специально пришел на послематчевую пресс-конференцию пораньше, чтобы успеть на игру французского чемпионата.

Напомним, "ПСЖ" является соперником "МЮ" по 1/8 финала Лиги чемпионов. Первый матч между этими клубами состоится 12 февраля, ответный - 6 марта.

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