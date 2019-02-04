00:21 | Футбол — Англия

СМИ: найдены обломки самолета, на котором летел Эмилиано Сала

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Поисковая бригада нашла на дне Ла-Манша обломки самолета, на котором летел аргентинский футболист Эмилиано Сала, сообщает Daily Mail. 

 
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Напомним, Сала перешел в "Кардифф" из "Нанта" в январское трансферное окно. 21 января он вылетел на частном самолете в Уэльс, однако примерно за час до запланированной посадки воздушное судно пропало с экранов радаров. 

24 января полиция прекратила поиски самолета, в воскресенье стартовала частная операция по  подводным поискам. Отмечалось, что продлятся они до тех пор, пока самолет не будет найден. Средства на поиски были собраны на краудфандинговой платформе GoFundMe. За 2 дня удалось собрать 300 тысяч евро.

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