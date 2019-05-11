СМИ: "МЮ" не купил де Лигта из-за опасений, что он располнеет

"Манчестер Юнайтед" в прошлом году был близок к покупке защитника "Аякса" Маттейса де Лигта. Как сообщает The Mirror, сделка не состоялась, поскольку в "МЮ" опасались, что 19-летний голландец располнеет. По данным источника, скауты предлагали английскому клубу де Лигта, однако в "МЮ" решили из-за полноты отца де Лигта, что и футболист растолстеет с возрастом.

Сейчас де Лигт является одним из наиболее востребованных центральных защитников, им интересуются "Барселона" и "Ювентус", а сумма сделки оценивается в 75 миллионов фунтов стерлингов.