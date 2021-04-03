«Лестер» планирует продлить контракт с Ихеаначо
Главный тренер «Лестера» Брендан Роджерс заявил, что клуб планирует продлить контракт с нападающим Келечи Ихеаначо.
«Келечи — из тех футболистов, которых мы хотим сохранить. У нас развивающийся состав, мы становимся все лучше и лучше. Я уверен, что клуб организует встречу с ним и его представителями», — приводит Daily Mail слова Роджерса.
В сезоне-2020/21 Ихеаначо провел 28 матчей за «Лестер», на его счету 12 голов и 5 результативных передач. 24-летний нигериец был признан лучшим футболистом АПЛ в марте.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Дополнительная информация:
https://www.dailymail.co.uk/sport/football/article-9431381/Leicester-striker-Kelechi-Iheanacho-set-new-deal-King-Powrt-following-stunning-form.html
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