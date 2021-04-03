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«Лестер» планирует продлить контракт с Ихеаначо

06:15
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Главный тренер «Лестера» Брендан Роджерс заявил, что клуб планирует продлить контракт с нападающим Келечи Ихеаначо.

«Келечи — из тех футболистов, которых мы хотим сохранить. У нас развивающийся состав, мы становимся все лучше и лучше. Я уверен, что клуб организует встречу с ним и его представителями», — приводит Daily Mail слова Роджерса.

В сезоне-2020/21 Ихеаначо провел 28 матчей за «Лестер», на его счету 12 голов и 5 результативных передач. 24-летний нигериец был признан лучшим футболистом АПЛ в марте.

Дополнительная информация:

https://www.dailymail.co.uk/sport/football/article-9431381/Leicester-striker-Kelechi-Iheanacho-set-new-deal-King-Powrt-following-stunning-form.html

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