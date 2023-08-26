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Сегодня, 22:12

Силва уверен, что «Арсенал» будет одним из главных претендентов на титул чемпиона АПЛ в этом сезоне

Алина Савинова
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Главный тренер «Фулхэма» Марку Силва поделился мнением о выступлении «Арсенала» в текущем сезоне АПЛ.

«Мы очень уважаем «Арсенал». На мой взгляд, они будут даже сильнее, чем в прошлом сезоне. Качество, которое они демонстрируют, впечатляет, и я должен сказать, что они снова станут соперниками [в борьбе за титул], потому что у них есть качество, тренер и другие моменты», — заявил Силва.

В матче 3-го тура чемпионата Англии, который прошел 26 августа, «Фулхэм» и «Арсенал» сыграли вничью (2:2).

На данный момент «канониры» с 7 очками занимают третье место в турнирной таблице АПЛ, команда Силвы расположилась на 11-й строчке (4 очка).

Источник: https://metro.co.uk/2023/08/26/marco-silva-rates-arsenals-premier-league-title-chances-19401429/?ito=newsnow-feed
Футбол
ФК Арсенал (Лондон)
ФК Фулхэм
Марку Силва
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Арсенал 3 2 1 0 5-3 7
2
 Тоттенхэм 3 2 1 0 6-2 7
3
 Вест Хэм 3 2 1 0 7-3 7
4
 Брайтон 3 2 0 1 9-5 6
5
 МЮ 3 2 0 1 4-4 6
6
 Ман. Сити 2 2 0 0 4-0 6
7
 Брентфорд 3 1 2 0 6-3 5
8
 Ливерпуль 2 1 1 0 4-2 4
9
 Челси 3 1 1 1 5-4 4
10
 Фулхэм 3 1 1 1 3-5 4
11
 Кр. Пэлас 3 1 1 1 2-2 4
12
 Ньюкасл 2 1 0 1 5-2 3
13
 Вулверхэмптон 3 1 0 2 2-5 3
14
 Нот. Форест 3 1 0 2 5-6 3
15
 Астон Вилла 2 1 0 1 5-5 3
16
 Борнмут 3 0 1 2 2-6 1
17
 Бернли 1 0 0 1 0-3 0
18
 Лутон Таун 2 0 0 2 1-7 0
19
 Эвертон 3 0 0 3 0-6 0
20
 Шеффилд Юн. 2 0 0 2 1-3 0
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25.08 22:00
Челси – Лутон Таун
 3 : 0
26.08 14:30
Борнмут – Тоттенхэм
 0 : 2
26.08 17:00
Арсенал – Фулхэм
 2 : 2
26.08 17:00
Брентфорд – Кр. Пэлас
 1 : 1
26.08 17:00
Эвертон – Вулверхэмптон
 0 : 1
26.08 17:00
МЮ – Нот. Форест
 3 : 2
26.08 19:30
Брайтон – Вест Хэм
 1 : 3
27.08 16:00
Бернли – Астон Вилла
 - : -
27.08 16:00
Шеффилд Юн. – Ман. Сити
 - : -
27.08 18:30
Ньюкасл – Ливерпуль
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Тайво Авонийи

Тайво Авонийи

Ноттингем Форест

 3
Солли Марч

Солли Марч

Брайтон

 3
Брайан Мбеумо

Брайан Мбеумо

Брентфорд

 3
П
Джеймс Уорд-Проуз

Джеймс Уорд-Проуз

Вест Хэм Юнайтед

 2
Хулио Энкисо

Хулио Энкисо

Брайтон

 2
Джордан Айю

Джордан Айю

Кристал Пэлас

 2
И К Ж
Алексис Макаллистер

Алексис Макаллистер

Ливерпуль

 2 1 1
Анасс Зарури

Анасс Зарури

Бернли

 1 1 0
Джо Уорралл

Джо Уорралл

Ноттингем Форест

 3 1 0
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