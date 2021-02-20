Шоукросс покинул «Стоук Сити» после 14 лет в клубе
Защитник и капитан «Стоук Сити» Райан Шоукросс покинул команду, сообщает 19 февраля официальный Twitter клуба. Он провел 14 лет в составе «гончаров».
After 14 years of outstanding service with Stoke City, we can confirm that Ryan Shawcross has left the Club.— Stoke City FC (@stokecity) February 19, 2021
Ryan and his family will always be welcome at the bet365 Stadium and he departs with the best wishes of everyone at the Club.#SCFC ???
33-летний футболист провел 453 матча за команду. В его активе 25 голов. В текущем сезоне он провел два матча в чемпионшипе.
По информации в СМИ, футболист продолжит карьеру в «Интер Майами» — американском клубе, которым владеет Дэвид Бекхэм.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
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