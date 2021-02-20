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Шоукросс покинул «Стоук Сити» после 14 лет в клубе

17:46
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Защитник и капитан «Стоук Сити» Райан Шоукросс покинул команду, сообщает 19 февраля официальный Twitter клуба. Он провел 14 лет в составе «гончаров».

33-летний футболист провел 453 матча за команду. В его активе 25 голов. В текущем сезоне он провел два матча в чемпионшипе.

По информации в СМИ, футболист продолжит карьеру в «Интер Майами» — американском клубе, которым владеет Дэвид Бекхэм.

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