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«Челси» потерял очки в игре с «Саутгемптоном»

17:24
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Матч 25-го тура АПЛ между «Саутгемптоном» и «Челси» завершился ничьей (1:1).

На 33-й минуте матча нападающих «святых» Такуми Минамино реализовал выход один на один. После перерыва «Челси» ответил голом Мэйсона Маунта с пенальти.

«Саутгемптон» с 30 очками в 24 играх остался на 13-м месте. Лондонцы прервали четырехматчевую победную серию в АПЛ. «Челси» идет четвертым, набрав 43 очка в 25 матчах.

Чемпионат Англии

Премьер-лига

25-й тур

«Саутгемптон» — «Челси» — 1:1 (1:0)

Голы: Минамино, 33 (1:0). Маунт, 54 — с пенальти (1:1).

«Саутгемптон»: Маккарти, Бертранд, Вестергор, Беднарек, Салису, Ромеу, Уорд-Проуз, Редмонд (Н`Лундулу, 90+4), Ингс (Адамс, 85), Минамино (Телла, 76), Дженепо.

«Челси»: Менди, Аспиликуэта, Алонсо, Зума, Рюдигер, Джеймс, Ковачич (Жоржинью, 76), Канте, Маунт, Вернер, Абрахам (Хадсон-Одои, 46. Зиех, 76).

Предупреждения: Алонсо, 80. Маккарти, 90+2.

Судья: Тэйлор.

20 февраля. Саутгемптон. Стадион «Сент-Мэрис».

Дополнительная информация:

https://www.sport-express.ru/football/L/foreign/england/premier/2020-2021/

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