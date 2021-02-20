«Челси» потерял очки в игре с «Саутгемптоном»
Матч 25-го тура АПЛ между «Саутгемптоном» и «Челси» завершился ничьей (1:1).
На 33-й минуте матча нападающих «святых» Такуми Минамино реализовал выход один на один. После перерыва «Челси» ответил голом Мэйсона Маунта с пенальти.
«Саутгемптон» с 30 очками в 24 играх остался на 13-м месте. Лондонцы прервали четырехматчевую победную серию в АПЛ. «Челси» идет четвертым, набрав 43 очка в 25 матчах.
Чемпионат Англии
Премьер-лига
25-й тур
«Саутгемптон» — «Челси» — 1:1 (1:0)
Голы: Минамино, 33 (1:0). Маунт, 54 — с пенальти (1:1).
«Саутгемптон»: Маккарти, Бертранд, Вестергор, Беднарек, Салису, Ромеу, Уорд-Проуз, Редмонд (Н`Лундулу, 90+4), Ингс (Адамс, 85), Минамино (Телла, 76), Дженепо.
«Челси»: Менди, Аспиликуэта, Алонсо, Зума, Рюдигер, Джеймс, Ковачич (Жоржинью, 76), Канте, Маунт, Вернер, Абрахам (Хадсон-Одои, 46. Зиех, 76).
Предупреждения: Алонсо, 80. Маккарти, 90+2.
Судья: Тэйлор.
20 февраля. Саутгемптон. Стадион «Сент-Мэрис».
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
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Дополнительная информация:
https://www.sport-express.ru/football/L/foreign/england/premier/2020-2021/
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