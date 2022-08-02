Шмейхель в ближайшие дни пройдет медосмотр для завершения перехода в «Ниццу»

Вратарь «Лестера» Каспер Шмейхель в ближайшее время станет футболистом «Ниццы», сообщает Sky Sports.

По данным источника, 35-летний датчанин пройдет медицинское обследование для завершения перехода в французский клуб в ближайшие два дня.

Ранее сообщалось, что покупка голкипера обойдется «Ницце» в 1 миллион евро без учета бонусов.

В прошлом сезоне Шмейхель сыграл в 53 матчах во всех турнирах и пропустил 79 голов. Также он 10 раз сыграл на ноль. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость игрока в 4 миллиона евро.