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Сегодня, 11:48

«Брайтон» и «Вест Хэм» интересуются защитником «Лейпцига» Анхелиньо

Иван Торопцев
Корреспондент
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«Брайтон» и «Вест Хэм» проявляют интерес к защитнику «Лейпцига» Анхелиньо, сообщает журналист Флориан Плеттенберг.

По данным источника, футболист близок к тому, чтобы сменить команду из-за того, что «Лейпциг» купил Давида Раума из «Хоффенхайма», который является прямым конкурентом 25-летнего испанца по позиции на поле.

Также на защитника претендует «Хоффенхайм», но этот клуб рассматривает только вариант с арендой.

В прошлом сезоне Анхелиньо забил 3 гола и сделал 12 результативных передач в 43 матчах за «Лейпциг» во всех турнирах. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость игрока в 30 миллионов евро.

Источник: https://twitter.com/Plettigoal/status/1554380623028043777
Футбол
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