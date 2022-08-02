«Брайтон» и «Вест Хэм» интересуются защитником «Лейпцига» Анхелиньо

«Брайтон» и «Вест Хэм» проявляют интерес к защитнику «Лейпцига» Анхелиньо, сообщает журналист Флориан Плеттенберг.

По данным источника, футболист близок к тому, чтобы сменить команду из-за того, что «Лейпциг» купил Давида Раума из «Хоффенхайма», который является прямым конкурентом 25-летнего испанца по позиции на поле.

Также на защитника претендует «Хоффенхайм», но этот клуб рассматривает только вариант с арендой.

В прошлом сезоне Анхелиньо забил 3 гола и сделал 12 результативных передач в 43 матчах за «Лейпциг» во всех турнирах. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость игрока в 30 миллионов евро.