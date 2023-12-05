«Шеффилд» уволил Хекингботтома с поста главного тренера

«Шеффилд Юнайтед» уволил главного тренера команды Пола Хекингботтома, сообщает официальный сайт клуба.

Вместе с Хекингботтомом клуб покинули тренеры Стюарт Маккол и Марк Хадсон.

По сообщениям СМИ, новым главным тренером клуба может стать Крис Уайлдер.

Хекингботтом возглавил «Шеффилд» в марте 2021 года. Под его руководством клуб вышел вышел в АПЛ и в полуфинал Кубка Англии в сезоне-2022/23.

После 14 туров «Шеффилд» занимает последнее место в турнирной таблице АПЛ, набрав пять очков. Лидирует — «Арсенал» (33 очка).