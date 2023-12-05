В дом защитника «Вест Хэма» Курта Зума ворвались вооруженные грабители

В дом защитника «Вест Хэма» Курта Зума 2 декабря ворвались вооруженные грабители, сообщает The Sun.

По данным источника, в жилище игрока проникла банда, которая полностью разграбила его. Делом занялась полиция.

«Вест Хэм» пообещал вознаграждение размером 25 тысяч фунтов за любую информацию, которая поможет поймать банду. Из-за ограбления Зума не было в заявке домашнего матча 14-го тура АПЛ «Вест Хэма» с «Кристал Пэлас», который состоялся на следующий день.