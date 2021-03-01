«Шеффилд» повторил английский антирекорд по числу поражений в сезоне

«Шеффилд Юнайтед» повторил антирекорд АПЛ после поражения в матче 26-го тура «Ливерпулю» (0:2), сообщается в Twitter OptaJoe.

Для команды — это 21-е поражение в 26 матчах сезона-2020/21. В последний раз подобный результат был у «Ньюпорт Каунти» в сезоне-1970/71. Команда тогда играла в четвертом по силе дивизионе английского футбола.

После 26 туров чемпионата Англии «Шеффилд» занимает последнее место в турнирной таблице, имея в активе 11 очков.