Футбол
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Футбол   //    Англия

Артета может возглавить «Барселону»

09:48
Теги:

Главный тренер «Арсенала» Микель Артета летом может стать главным тренером «Барселоны», сообщает RAC1 1 марта.

По данным источника, такой вариант будет рассмотрен в случае победы Жоана Лапорты на выборах президента каталонского клуба. Предварительная дата голосования — 7 марта этого года. Кроме Лапорты, кандидатами на руководящую должность являются Виктор Фонт и Тони Фрейша. На данный момент главным тренером каталонцев является голландец Роналд Куман.

По состоянию на 1 марта, «Барселона» находится на втором месте в ла лига с 53 очками. У «Атлетико», который идет первым, 58 очков и матч в запасе.

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
1
Офсайд




Загрузка...
Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир